مي المدني تحقق رقما جديداً في بطولة آسيا لرفع الأثقال

حققت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال مي المدني رقما جديداً في منافسات بطولة آسيا للكبار لرفع الأثقال المقامة حاليا بالعاصمة البحرينية المنامة تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للعبة، بمشاركة 58 دولة. ونجحت المدني في رفع مجموعها بزيادة قدرها 20 كجم عن وزنها السابقة الذي حققته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت بمدينة قونيا التركية في أغسطس الماضي، بعدما حققت إجمالي 154 كيلو جراما، عبارة عن 69 كيلو في الخطف و85 كيلو جراما في النطر.

وأوضح حمد العجمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لرفع الأثقال، رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن مشاركة مي المدني في هذه البطولة - التي تستمر حتى 16 الجاري - تأتي في إطار برنامَج إعدادها للمشاركة في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة "باريس 2024".

وقال:"وضع اتحاد رفع الأثقال خطة طموحة لإعداد اللاعبة هدفها تأهيلها بشكل مميز إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبل في باريس 2024، تتضمن خوض العديد من البطولات القارية والدولية، لاكتساب الخبرة اللازمة وتحقيق أفضل نتائج قبل الأولمبياد، حيث يعتزم الاتحاد تأهيل اللاعبة ولاعب آخر إلى الأولمبياد".