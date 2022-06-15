محمد خميس يهدي الإمارات ذهبية وبرونزيتين في "آسيوية رفعات القوة" بكوريا

المصدر: وام

تمكن بطل الإمارات البارالمبي محمد خميس خلف من انتزاع ذهبية وبرونزيتين في وزن فوق 97 كجم، خلال المشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة المقامة بمدينة بيونج تيك بكوريا الجنوبية، والتي انطلقت بمشاركة 231 رباعا يمثلون 19 دولة، وتختتم منافساتها في العشرين من يونيو الجاري.

وأهدى البطل البارالمبي محمد خميس خلف إنجازه إلى القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب الإمارات، وإلى كل من دعمه خلال الفترة الماضية ووقف معه حتى وصل إلى تحقيق هذا الإنجاز.

وقال خليفة حسن إداري عام البعثة في تصريح صحافي: سعداء بانتزاع بطلنا محمد خميس ميداليات اليوم الأول والتي ستكون دعما ومصدر إلهام لباقي لاعبينا في مشاركاتهم القادمة، ونتمنى لهم التوفيق وإحراز الميداليات برغم اعترافنا بأن المنافسة صعبة في البطولة، نظرا لوجود نخبة من ألمع رباعي رفعات القوة في هذا المحفل الآسيوي.

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