النيابة العامة في أبوظبي تأمر بضبط محدثي الشغب في مباراة العين والوحدة

المصدر: وام

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، أمراً بضبط وإحضار جميع مثيري أحداث الشغب في مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي العين والوحدة أمس.

وأكدت نيابة أبوظبي، التصدي بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المقررة، لكل ما من شأنه إثارة الشغب أو مخالفة القانون واللوائح والأنظمة، مشددة على ضرورة التحلي بالروح الرياضية من مشجعي الأندية، وعدم تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر. وأشارت إلى أن القانون في دولة الإمارات يفرض الحماية لجميع الأفراد، ويحدد عقوبات صارمة على مخالفة الأنظمة واللوائح المحددة في مثل تلك الحالات، وذلك بما يضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع.

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