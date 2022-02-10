محمد الشرقي يستقبل رئيس اتحاد كرة القدم الآسيوي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس اتحاد كرة القدم الآسيوي. ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيف الذي قدم للسلام على سموه، حيث تم خلال اللقاء تبادل الحديث حول العلاقات الوثيقة بين الامارات والبحرين في مختلف الجوانب. من جانبه، عبر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة عن شكره لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال. وحضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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