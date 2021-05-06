منتخب الإمارات إلى الدور الثالث في بطولة كازان جراند سلام للجودو

المصدر: وام

تأهل لاعب منتخب الإمارات للجودو فيكتور سكرتوف إلى الدور الثالث في بطولة كازان جراند سلام التي انطلقت أمس، وذلك بعد فوزه على الأوكراني خومولا ارتيم في منافسات وزن 73 كجم، بالقاضية الفنية قبل نهاية الجولة بنصف دقيقة. وبهذه النتيجة سيقابل فيكتور الفائز من اللقاء الذي يجمع بين الكازاخستاني شمشيف، والمكسيكي كاردوس في الدور قبل النهائي لتلك المجموعة.

وكانت المنافسات بدأت وسط حضور مميز وإجراءات احترازية مشددة، ومشاركة استثنائية باعتبارها آخر البطولات الأربع الكبرى المؤهلة للألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو الصيف المقبل.

جاءت منافسات اليوم الأول غاية في الاثارة والندية والرغبة في الفوز، وبالتالي كان طبيعيا أن نرى احتفالات الفوز تتصاعد كلما اقتربنا من الأدوار النهائية، فيما تحول ضغط المباريات لطاقة إيجابية خاصة المنتخب الياباني الذي نجح في تصدر منافسات اليوم الأول بذهبيتين على حساب المنتخب الروسي صاحب الأرض، والفائز بذهبية واحدة كحال المنتخب الفرنسي صاحب المركز الثالث.

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