إغلاق 3 منشآت رياضية وتنبيه 35 في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مجلس دبي الرياضي و"اقتصادية دبي" تسع مخالفات على عدد من المراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية من بينها إغلاق ثلاث منشآت، وتنبيه 35 جهة أخرى، في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وأجرت فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي 124 جولة تفتيشية على المؤسسات الرياضية و 5 جولات تفتيشية على الفعاليات الرياضية وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر.

ورصدت فرق التفتيش خلال زياراتها التزام عدد كبير من المنشآت ومراكز التدريب ووجود تجمعات وعدم التزام مرتادي عدد من المنشآت الأخرى سواء من ناحية ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي، كما وفرت بعض المنشآت أماكن لانتظار المشاهدين من عائلات المتدربين بما يخالف الإجراءات، وعدم وجود أجهزة لقياس درجة الحرارة، وعدم الالتزام بالبروتوكول الرياضي.

وتوزعت المنشآت المخالفة على مناطق: شارع الشيخ زايد، شارع جميرا ، شارع الوصل، مدينة دبي الرياضية ،القصيص ، المزهر ، مردف، السطوة، الكرامة، القوز، الوصل، البرشاء.

وتنوعت المخالفات على المنشآت المخالفة ما بين فرض غرامات مالية على بعض المنشآت، وإغلاق ثلاثة أخرى حيث تم إغلاق منشأة تأجير ملاعب، ومسبح في نادي رياضي، وأكاديمية رياضية، فيما تم توجيه 35 تنبيه إلى عدد من المنشآت والأفراد من مرتادي الصالات الرياضية.

وثمن مجلس دبي الرياضي التزام الغالبية الكبرى من الأندية الخاصة والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليات لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الذي أرسله مجلس دبي الرياضي إلى جميع المؤسسات الرياضية من أجل التنفيذ الدقيق لسلسلة الإجراءات بما يحفظ سلامة الرياضيين والإداريين في المنشآت والمشاركين والمنظمين في الفعاليات الرياضية.

وأكد مجلس دبي الرياضي استمرار عمليات التفتيش من قبل مأموري الضبط ضمن فريق عمل مجلس دبي الرياضي وبالتنسيق مع "اقتصادية دبي" لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

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