هيئة الرياضة تطلق مبادرة «الرياضة في طابور الصباح» المدرسي

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

انطلقت صباح اليوم بمدرسة الإبداع النموذجية في دبي مبادرة «الرياضة في طابور الصباح» المدرسي، التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وتقوم الهيئة بتنظيم هذه المبادرة في مختلف مناطق الدولة، بحضور الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار حسين، ومديرة النطاق التعليمي في دبي نورة الشحي.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة، سعيد عبدالغفار، تعليقاً على هذه المبادرة «نسعى لأن نصل برسالتنا لمجتمع نموذجي يمارس الرياضة ــ والأطفال جزء مهم من تكوين المجتمع ــ ويعبّر عن طموحات وآمال القيادة في تحقيق الأحلام وحمل الراية في المستقبل، وتسليح المجتمع بالثقافة الرياضية كنهج حياة هو إيمان راسخ لدى قيادة دولة الإمارات».

وأضاف «تأتي هذه المبادرة انعكاساً للاهتمام المشترك بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية والتعليم نحو الرياضة المجتمعية، وتمكينها والارتقاء بقدرات الأطفال وصقل مهاراتهم في مدارس الدولة، لما للرياضة من أهمية بالغة على صحة الجسد والعقل، التي بدورها ستسهم في تعزيز جاهزيتهم لمستقبل مشرق».

بدورها، شكرت مديرة النطاق التعليمي في دبي، نورة الشحي، الهيئة العامة للرياضة على هذه المبادرة، التي تنم عن حرص ودور الهيئة في تعزيز الرياضة المجتمعية، ودورها المميز في خدمة المجتمع في الدولة.