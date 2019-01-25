محمد بن زايد يحقق حلم لاعب برازيلي بالمشاركة في كأس العالم للجوجيتسو

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتحقيق حلم لاعب برازيلي للجوجيتسو، يدعى كايكي، وذلك للمشاركة في كأس العالم للجوجيتسو في أبوظبي، بعدما نشر اللاعب البرازيلي قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغبته في المشاركة في الحدث العالمي، لكن إمكاناته المادية لا تساعده على المشاركة، على حد تعبيره.

وأمر سموه بتذليل الصعاب كافة التي تواجه اللاعب البرازيلي، والتكفل بالنفقات الخاصة بمشاركة اللاعب في بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي. واهتمت وسائل الإعلام البرازيلية بالموقف الإنساني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسردت على لسان اللاعب البرازيلي «كايكي» قصته.

ونشرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية تصريحات للاعب كايكي، أكد خلالها أنه تلقى اتصالاً من أبوظبي، بعدما تم نشر قصته على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التأكيد خلاله على تحقيق حلمه بالمشاركة في مونديال الجوجيتسو، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، موضحاً أنه تم التأكيد عليه بالتوقف عن بيع عبوات المياه في شوارع البرازيل، والتركيز على التدريبات، والبدء بالاستعداد للمشاركة في بطولة العالم، وأنه سيشارك فعلاً في البطولة.

وأضاف: «حتى الآن أشعر بأنني أعيش حلماً لا يمكن أن أصدقه، إذ بدأت القصة عندما كنت أقف يومياً في شوارع مدينة كويابا، وأمسكت بلافتة كتبت عليها: ساعدوني حتى أكون بطلاً للعالم في أبوظبي. وكنت أبيع عبوات المياه للمارة في الشوارع، حتى أجمع المال وأتمكن من السفر للمشاركة في مونديال الجوجيتسو».

وتابع: «التفاعل بدأ في التزايد بعدما تم نشر صورتي في مواقع التواصل الاجتماعي، ثم اهتمت وسائل الإعلام البرازيلية بالقصة، وتم نشر حسابي البنكي حتى أجمع التبرعات للإسهام في تحقيق حلمي بالسفر إلى أبوظبي، والمشاركة في بطولة العالم».

وأوضح أن اتصالاً واحداً من أبوظبي أنهى كل متاعبه، وقال: «لم أتخيل أن يصل التفاعل إلى المكان الذي أرغب في السفر إليه، لقد تلقيت اتصالاً من أبوظبي، تم التأكيد خلاله أنني سأشارك في المونديال، وسيتم التكفل بكل المصروفات الخاصة بالمشاركة في البطولة، وتم الطلب مني التوقف عن بيع عبوات المياه، وأن يكون تركيزي على تأدية التدريبات، والاستعداد للمشاركة في البطولة».

اللاعب البرازيلي:

- حتى الآن أشعر بأنني أعيش حلماً لا يمكن أن أصدقه.

- لم أتخيل أن يصل التفاعل إلى المكان الذي أرغب في السفر إليه.

- سأتوقف عن بيع عبوات المياه وسيكون تركيزي على تأدية التدريبات.