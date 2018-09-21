نزالات لوس أنجلوس للجوجيتسو تنطلق غداً

المصدر: لوس أنجلوس - الإمارات اليوم

تنطلق، اليوم، إجراءات الوزن الرسمية للجولة الثانية من النسخة الرابعة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي ستستضيفها مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية غداً، اعتبارا من الـ10 صباحاً بتوقيت لوس أنجلوس، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، وذلك في إحدى صالات مركز المؤتمرات الشهير «كونفينشال سينتر».

ويشرف 14 حكماً على إجراءات الوزن، التي تعد جسر العبور الوحيد للسماح لأي لاعب أو لاعبة بالحصول على بطاقة المشاركة في المنافسات. وتكمن أهمية إجراءات الوزن التي ستجرى في قاعة الإحماء للبطولة، مساء اليوم، في أنها إلزامية، تحدد وزن وفئة اللاعب التي سيشارك فيها، علماً بأن جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو سيشارك فيها الناشئون والناشئات تحت 18 سنة، والبالغون والبالغات تحت 30 سنة، في خمسة أحزمة، هي الأبيض والأزرق والبنفسجي والبني والأسود رجال وسيدات، لمختلف الأوزان، إضافة إلى فئة الـ«ماسترز» 1، و2، و3، و4.. وبعد إجراءات التسجيل، ستتم عملية قرعة المواجهات التي ستحدد أطراف النزالات من الأدوار التمهيدية وحتى الأدوار النهائية، إذ إنه يمكن للاعب أن يتصور طريقه من أول نزال، وحتى النزال النهائي، في حالة فوزه في كل النزالات، لأن النزالات ستجرى بنظام «خروج المغلوب مباشرة».

وكانت صالة «كونفينشال سنتر» قد استعدت، أمس، لاستضافة الحدث من خلال أعمال التأسيس والتجهيز التي تشرف عليها اللجنة المنظمة المنبثقة عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالتعاون مع الشريك المحلي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث جرت أعمال وضع البُسط، ولافتات الدعاية للرعاة، وتوصيلات نظام احتساب النقاط التي تتم بين حكام الطاولات وأرض البساط على ضوء القرارات التي يصدرها حكم البساط من أجل وضعها مباشرة على لوحة كل بساط من البسط السبعة التي تستضيف النزالات. وترصد اللجنة المنظمة للبطولة مبلغ 120 ألف دولار أميركي جوائز لنزالات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، التي ستقام كل أدوارها غداً اعتباراً من الـ10 صباحاً وإلى الثامنة مساءً، لتبدأ بعد غد نزالات الإثارة بين أساطير العالم في الوزن الثقيل ببطولة «ملك البساط» اعتباراً من الواحدة ظهراً بتوقيت لوس أنجلوس، وحتى الساعة الخامسة، ولمدة أربع ساعات كاملة تعلن في نهايتها عن ملك البساط في العالم لتلك الجولة، الذي سيلتقي مع بطل العالم في المسابقة نفسها التي أقيمت في أبوظبي على هامش بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الـ10، حيث تم تحديد موعد الأسطوري في أبريل المقبل على صالة أيبيك أرينا للإعلان عن بطل العالم الجديد وملك البساط لعام 2019.

جوائز المراكز الأولى

رصدت اللجنة المنظمة مبلغ 10 آلاف دولار أميركي للاعب صاحب المركز الأول في نزالات «ملك البساط» بلوس أنجلوس، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 6000 دولار، والمركز الثالث على 3000 دولار، ويحصل اللاعبون أصحاب المراكز من الرابع إلى الـ10 على مبلغ 2000 دولار لكل واحد، فيما خصصت جائزة قيمتها 1000 دولار لأفضل نزال للاعب صاحب المركز الأول، ومثلها لصاحب المركز الثاني، ومثله لصاحب أفضل استسلام في البطولة، وبذلك يبلغ إجمالي جوائز «ملك البساط» 42 ألف دولار أميركي.

14 حكماً يشرفون على إجراءات الوزن في البطولة