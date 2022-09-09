رسميا.. تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حدادا على الملكة إليزابيث

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم رسميا اليوم الجمعة عن تأجيل مباريات الجولة السابعة من البطولة ، والتي كانت مقررة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، وذلك حدادا على الملكة إليزابيث الثانية، التي وافتها المنية أمس الخميس.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم على موقعها الإلكتروني أنها ستعلن عن أي مستجدات بشأن جدول مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت المناسب.