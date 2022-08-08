المنتخب السعودي يفوز على نظيره المصري بركلات الترجيح ويتوج بطلا لكأس العرب للشباب

توج المنتخب السعودي لكرة القدم للشباب اليوم بلقب بطولة كأس العرب للشباب (تحت 20 عاما) بفوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية للبطولة، التي استضافتها مدينة أبها السعودية.

وأنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله عبد العزيز العليوة، وتعادل صلاح الدين باشا للمنتخب المصري بعد دقائق من بداية الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

واستمر التعادل 1-1 في الوقت الإضافي، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للمنتخب السعودي الذي نجح في الدفاع عن لقبه.