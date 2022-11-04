«بلومبرغ»: ماسك يخطط لتسريح نصف العاملين في «تويتر»

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أول من أمس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن إيلون ماسك يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في «تويتر»، أو ما يعادل نصف القوة العاملة في الشركة، في محاولة لخفض التكاليف.

ووفقاً للتقرير سيقوم المالك الجديد لموقع «تويتر» بإبلاغ الموظفين المتضررين اليوم الجمعة.

وذكرت «بلومبرغ» أيضاً أن ماسك يعتزم عكس سياسة العمل الجارية لشركة التواصل الاجتماعي من أي مكان، وسيطلب من الموظفين العمل من المكتب على الرغم من إمكانية إجراء بعض الاستثناءات.

ونفى ماسك، في تغريدة، تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز، قال إنه يخطط لتسريح موظفي «تويتر» قبل الأول من نوفمبر لتجنب منح الأسهم المستحقة في اليوم.

ولم ترد شركة «تويتر» على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.

وكانت «رويترز» قد ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر، أن ماسك يخطط لخفض ربع القوة العاملة في «تويتر»، كجزء من الجولة الأولى من عمليات التسريح في شركته التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة.