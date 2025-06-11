نجاح تجربة صينية لنقل بضائع باستخدام صاروخ

أعلنت شركة صينية خاصة لصناعة الصواريخ نجاح تجربة نقل طرود من منصة «تاو باو» التجارية، باستخدام صاروخ قابل لإعادة الاستخدام.

وذكرت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء أن شركة «سبوك» (SEPOCH) في بكين، نفذت أول تجربة «للنقل الصاروخي التجاري»، حيث نقل الصاروخ «XZY-1» أكثر من 20 كيلوغراماً من الطرود خلال رحلة تجريبية قبالة الساحل الشرقي للصين.

وهبط الصاروخ بنجاح في البحر، فيما أكد المطورون أن هذه الخطوة تمثل تقدماً كبيراً في مجال الخدمات اللوجستية التجارية.

وبلغ طول الصاروخ الفولاذي 26.8 متراً، ووزنه 57 طناً، واستمرت رحلته 125 ثانية، ليصل إلى ارتفاع 2.5 كم، قبل أن يهبط عمودياً في مياه مقاطعة شاندونغ.

وتم استرداد الصاروخ بعد عملية استغرقت 18 ساعة، وعاد إلى المنصة التجارية بحالة ممتازة.

وصُممت حجرة الشحن بحجم 120 متراً مكعباً، لنقل حمولات تصل إلى 10 أطنان، ويمكنها أن تنقل نظرياً سيارات أو شاحنات صغيرة.

وضمت الحمولة التجريبية بضائع من متجرين تابعين لمنصة «تاو باو»، تضمنت منتجات من المتجر الرسمي للمكتبة الوطنية الصينية، وبطاقات تذكارية صُممت خصيصاً للاختبار.