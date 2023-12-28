"الشعبة البرلمانية" خلال جلسة البرلمان العربي بالقاهرة: غزة تشهد كارثة إنسانية ونزوحاً قسرياً

شارك عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي ، وعضو المجلس نائبة رئيس المجموعة ناعمة عبدالله الشرهان ، في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي التي عقدت اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لمناقشة التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكد محمد اليماحي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، أهمية انعقاد هذه الجلسة في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف الأرواح، إضافة إلى تدمير الكثير من الوَحَدات السكنية، والمرافَق التعليمية، واستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ونزوح قسري لسكان غزة.

وأضاف اليماحي أن هذه اللحظات الحرجة والأحداث الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتطلب السعي نحو تعزيز التضامن والتعاون والعمل سويا لحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وحث الحكومات والمجتمع الدولي، وتكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، والعمل على وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال اليماحي : "في هذه الظروف الصعبة التي تمر على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة واصلت دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ،حفظه الله، نقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، من خلال إنشاء المستشفى الميداني، واستقبال مئات من الجرحى والمرضى من سكان القطاع في مستشفيات الدولة، وتقديم كافة المساعدات العاجلة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأشار اليماحي إلى إطلاق دولة الإمارات للحملة الشعبية "تراحم من أجل غزة" لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني، كما عملت على استصدار قرار تاريخي في مجلس الأمن الدولي رقم 2720 لاتخاذ خطوات جوهرية ملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض، وإنشاء آلية أممية جديدة بهذا الشأن، في وقت باتت تلك المساعدات الإنسانية تمثل شريان الحياة لإخواننا في غزة.