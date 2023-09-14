كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين باتجّاه بحر الشرق

قالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية، أمس، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين.

وأوضحت هيئة الأركان في سيؤول أن الجيش الكوري الجنوبي سجل إطلاق صاروخين قصيري المدى في المنطقة المحيطة ببيونغ يانغ، صباح أمس، مضيفة أن الصاروخين حلقا شرقاً باتجاه البحر المفتوح. ولم تتضح في البداية المسافة التي قطعاها.

وأفادت هيئة الأركان بأن القوات المسلحة زادت من يقظتها.

وكانت هيئة الأركان أعلنت صباح أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً باتجاه بحر الشرق.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن إطلاق بيونغ يانغ هذا الصاروخ جاء بينما يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن بيونغ يانغ كانت قد أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى في 30 أغسطس الماضي.

وأكّدت طوكيو بدورها التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، لكنّها أعلنت أنّ خفر السواحل اليابانيين رصدوا إطلاق بيونغ يانغ صاروخين بالستيين وليس صاروخاً واحداً.

من جهتها، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، عن مسؤولين حكوميين لم تسمّهم قولهم، إنّ الصاروخين سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.