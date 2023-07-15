روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط الطائرات المسيّرة

تبادلت روسيا وأوكرانيا الإعلان عن إسقاط عدد من الطائرات المسيّرة، حيث قال حاكم مقاطعة فورونيغ الروسية، ألكسندر جوسيف، أمس، إن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات مسيّرة على مسافة كيلومترات عدة من المقاطعة.

واتهم حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا، رومان ستاروفويت، الغرب، برعاية ما وصفه «الإرهاب النووي» موضحاً أن طائرة مسيّرة أوكرانية قصفت بلدة كورشاتوف، حيث توجد محطة طاقة نووية شبيهة بمحطة تشرنوبيل التي تعرضت لكارثة في السابق.

وأضاف أن الطائرة المسيّرة الأوكرانية ضربت مبنى سكنياً في البلدة التي بُنيت في الحقبة السوفييتية على ضفاف بركة تبريد لمحطة كورسك للطاقة النووية التي لاتزال في الخدمة.

وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أنه أسقط 16 مسيّرة متفجرة من أصل 17 أطلقتها روسيا خلال الليل.