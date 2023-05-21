إسرائيل توسع مستوطنة في شمال الضفة بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة

قالت مصادر فلسطينية، أمس، إن السلطات الإسرائيلية استولت على خمسة دونمات من أراضي قرية في طولكرم بشمال الضفة الغربية، لتوسيع مستوطنة تقيمها في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن مسؤولين محليين قولهم إن السلطات الإسرائيلية سلمت إخطارات بوضع اليد على تلك الأراضي في قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، لتوسيع مستوطنة «أفني حيفتس»، المقامة على أراضي القرية.

وأشارت الوكالة إلى أن أهالي القرية قدموا في وقت سابق اعتراضات لإبطال الإجراءات الرامية للاستيلاء على هذه الدونمات، إلا أنها قوبلت بالرفض من السلطات الإسرائيلية.

وأضافت أن القرية «تتعرض بشكل يومي للمزيد من التضييق والخناق عليها، للسيطرة على ما تبقى من أراضيها لصالح المستوطنة المذكورة، التي التهمت آلاف الدونمات من أراضيها وأراضي القرى المجاورة، وتمتد بوتيرة متسارعة باتجاه القرية».

يأتي ذلك فيما حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من أن مخصصات الاستيطان تحتل مساحة مهمة في الموازنة الجديدة لإسرائيل، في ظل سعيها لمضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

وحذر «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان، من مخاطر مضاعفة الميزانيات المالية التي ستحول إلى مجالس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لتوظيفها في مراقبة وتوثيق البناء الفلسطيني.

وذكر البيان أن ميزانية قسم الاستيطان تبلغ للعامين المقبلين 399 مليون شيكل، يخصص مبلغ 281 مليون شيكل لما يسمى «تعزيز الهوية اليهودية»، كما يخصص مبلغ تسعة ملايين لتشجيع الهجرة للمدن المختلطة، ومليونان للجنة الاستيطانية في الخليل.

وأشار البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بضرورة الاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد في الضفة الغربية، وتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

وحسب إحصاءات فلسطينية رسمية، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية.

إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين بجروح، برصاص إسرائيلي، في واقعتين منفصلتين بجنوب جنين وجنوب نابلس، في الضفة الغربية، أمس.

وهاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية، أمس، مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر، وذكرت «وفا» أن البحرية أطلقت الرصاص، وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، كما أطلقت زوارق إسرائيلية الرصاص صوب مراكب الصيادين في خان يونس ورفح جنوب القطاع.