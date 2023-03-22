الأمم المتحدة: أزمة مياه عالمية تلوح في الآفق

حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يواجه " أزمة مياه عالمية" بسبب ارتفاع عدد السكان والتطوارت الاجتماعية-الاقتصادية و تغير أنماط الاستهلاك.

وجاء في تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) في تقرير صدر قبل مؤتمر المياه الأممي في نيويورك اليوم الأربعاء أن ملياري شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه صالحة للشرب، كما لا يستطيع 6ر3 مليار شخص الحصول على خدمات صحية تدار بصورة آمنة .

وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو " هناك حاجة ماسة لوضع آليات دولية قوية لمنع خروج أزمة المياه العالمية عن السيطرة".

وأضافت" المياه مستقبلنا المشترك، ومن الضروري أن نتحرك سويا لكي نتشارك المياه بصورة متساوية ونديرها بصورة مستدامة".

ويشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون ندرة المياه عالميا بواقع الضعف من 930 مليون شخص خلال عام 2016 إلى ما يتراوح ما بين 7ر1 و 4ر2 مليار شخص خلال عام 2050.

وأشار التقرير إلى أن زيادة معدل حدوث موجات الجفاف المطولة والشديدة يضغط على الأنظمة البيئية، مما يخلف آثارا سيئة على النبانات والحيوانات.

ويشار إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر المياه الأممي، الذي تستضيف بصورة مشتركة هولندا وطاجكستان، في نيويورك على مدار ثلاثة أيام. ويعد المؤتمر أول فعاليات أممية من نوعها تركز بصورة كاملة على سياسة المياه خلال نحو 50 عاما.