إيلون ماسك يطرح إعادة تفعيل حساب ترمب على «تويتر» للتصويت

نشر إيلون ماسك المالك الجديد لشركة «تويتر»، اليوم (السبت)، استطلاعاً للرأي على «تويتر» يطلب فيه من المستخدمين التصويت على ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والذي حظره المالكون السابقون.

وكان الملياردير إيلون ماسك مالك شركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة حساب الرئيس السابق على الموقع الشهير.

وأعلن ماسك في منشور على «تويتر»، أن شخصيات أخرى مثيرة للجدل مثل كاثي جريفين، وجوردن بيترسون، وبابيلون بي، سيتم إعادة حساباتها.

وأضاف: «سياسة تويتر الجديدة هي حرية التعبير، ولكن ليس حرية الوصول».

وأضاف: «سيتم إلغاء تعزيز التغريدات السلبية أو تلك التي تحض على الكراهية إلى الحد الأقصى وإلغاء استثمارها، وعليه فإنها لن تحصل على إعلانات أو إيرادات أخرى من تويتر».