زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

ونقلت وكالة الأخبار الروسية "سبوتنيك" عن الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 117 كيلومترًا إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على جزيرة شيكوتان وعلى عمق 25 كيلومترا ".

وتقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.