روسيا: الحظ يمنع كارثة بعد هجوم مسيرات أوكرانية على محطة نووية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد مدير مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزنتسيف، أمس الأربعاء، أن استفزازات نظام كييف ضد منشآت الطاقة النووية الأوكرانية، مستمرة.

وأوضح ميزينتسيف في إفادة صحفية أن هجوما بالطائرات المسيرة الأوكرانية على محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، كاد أن يتسبب في كارثة، لولا "حسن الحظ".

وقال ميزينتسيف: "في 18 يوليو، هاجمت التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، باستخدام مسيرتين من نوع (كاميكازي)، منشآت في أراضي محطة زابوروجيا للطاقة النووية (تم تدمير إحدى المسيرات عند اقترابها من محطة الطاقة النووية). ولحسن الحظ فقط، لم يؤد ذلك إلى أضرار بمعدات المحطة وإلى كارثة بشرية".

ووفقا لميزينتسيف، فإن روسيا تدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية الأخرى "للتأثير على كييف الرسمية واتخاذ تدابير فعالة لمنع الاستفزازات في المنشآت الإشعاعية الخطرة في أوكرانيا".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

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