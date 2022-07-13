الكشف عن لغز مهام الغواصة النووية الروسية "بيلغورود"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

صممت الغواصة النووية الروسية "بيلغورود" لتنفيذ مهام خاصة والرد على هجمات العدو.

ووفقا لمجلة The National Interest ، مهمة الغواصة النووية الروسية К-329 "بيلغورود" المزودة بطوربيدات نووية، التي تسلمتها القوات البحرية الروسية يوم 8 يوليو الجاري، هي الرد على هجمات العدو، وكذلك حل مسائل علمية والقيام بعمليات البحث والانقاذ . كما أنها مزودة بمركبات إنقاذ في أعماق البحار ومركبات ذاتية القيادة غير مأهولة.

وتضيف المجلة، "ومع ذلك فإن المهمة الأساسية لهذه الغواصة اللغز، هي توجيه الضربة النهائية في حال نشوب حرب نووية، بفضل تزويدها بطوربيدات نووية بعيدة المدى من نوع "بوسيدون".

وتؤكد المجلة، على أن جميع السواحل الشرقية للولايات المتحدة يمكن أن تصبح أهدافا للغواصة النووية "بيلغورود".

ويذكر أن The Drive أفادت قبل فترة، بأن الغواصة النووية "بيلغوود" ستسمح للقوات البحرية الروسية بفرض سيطرتها وهيمنتها على القطب الشمالي، وتسمح بقطع الكابلات البحرية أو تركيب معدات عليها لجمع المعلومات.

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