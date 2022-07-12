حجاج بيت الله الحرام المتعجلين يغادرون مكة المكرمة

المصدر: وام

بدأت قوافل الحجيج المتعجلين في مغادرة مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج وسط منظومة متكاملة من الخدمات سهلت ويسرت على حجاج بيت الله الحرام أداء النسك وأدائهم لطواف الوداع .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جنّدت طاقاتها وإمكاناتها كافة لاستقبال هذه الحشود وفق خطتها التنظيمية المعدة لحج هذا العام 1443هـ، إذ وضعت جميع الوكالات والإدارات التابعة لها خططا لهذه النفرة بالمشاركة مع الجهات المعنية والمشاركة في بيت الله الحرام لإنجاح هذه الخطط وتيسيرا لحجاج بيت الله في إتمام ركنهم الأخير من أركان وشعائر.

كما قامت بوضع خطة لطواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة كامل أدوار مبنى المطاف ، وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ، و البدء في تطبيق خطة المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة.

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