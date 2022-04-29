الإمارات تدين الهجوم الإرهابي داخل حرم جامعة كراتشي الباكستانية

المصدر: وام

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف معهدا صينيا داخل حرم جامعة كراتشي الباكستانية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الكادر الأكاديمي والطلبة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق ومع حكومة الصين الشعبية وشعبها الصديق وأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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