الإمارات ترسل طائرة مساعدات إغاثية لأوكرانيا‎‎

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استمراراً للجهود الإنسانية الإماراتية، تم تسيير طائرة مساعدات اليوم تحمل 50 طناً من المساعدات الغذائية، وسيارات إسعاف مجهزة طبياً ضمن جسر جوي إغاثي متصل منذ مارس الماضي، للمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، وذلك إلى مدينة وارسو ببولندا.

وصرح سالم أحمد سالم الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، إن دولة الإمارات تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتحرص على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تكثيف الجهود المبذولة لدعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا.

وأشار " أنه خلال شهر مارس الماضي قامت دولة الإمارات بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية يحمل أطنانا من المواد الطبية والغذائية الأساسية تم تسليمها إلى السلطات الأوكرانية في بولندا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين".



وأضاف "أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي انطلاقاً من النهج والتضامن الإنساني لدعم جهود الإغاثة الإنسانية الدولية ومساعدة كافة الشعوب في تخطي أزماتها الإنسانية، والتخفيف من حدة المعاناة خاصة للنساء والأطفال.

وعلى جانب آخر، أعرب ديمترو سينيك، نائب وزير الخارجية الأوكراني، عن عظيم امتنانه للجهود الإماراتية قائلا: "اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم امتناني وتقديري للقيادة الإماراتية ولوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على استجابتهم الفورية للتحديات الإنسانية في أوكرانيا. فمع كل طائرة تحمل مساعدات طبية وعقاقير نرى بشكل ملموس النهج الإنساني للقيادة الإماراتية وجهودها لتوفير الاحتياجات الضرورية للشعب الأوكراني المتضرر من الحرب".

جاء ذلك عقب لقاءه مع ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، وسبل تقديم الدعم الإنساني اللازم للمدنيين المتضررين.

جهود إماراتية متواصلة لدعم الإغاثة الإنسانية للاجئين والنازحين الأوكرانيين، الإمارات ترسل اليوم طائرة مساعدات اغاثية لأوكرانيا#الامارات_اليوم pic.twitter.com/cOcQAeTeE5 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 14, 2022

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