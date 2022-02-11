عبدالله بن زايد ووزير خارجية فنلندا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية بين البلدين

المصدر: وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي بيكا هافيستو وزير خارجية جمهورية فنلندا العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا وحرص البلدين الصديقين على تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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