الهند11 ألفا والبرازيل 12 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية..وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة 34 مليونا و 489 ألفا و623 حالة.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إنديا» عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 459 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و82 حالة.

ومن جهتها قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس إنها سجلت 12301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 21 مليونا و989962 إصابة، في ثالث أكبر تفش بالعالم، و612144 وفاة تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالميا.

ومع زيادة معدلات التطعيم، تراجع متوسط 14 يوما من وفيات كورونا إلى 258 مقارنة مع قرابة ثلاثة آلاف يوميا خلال ذروة الجائحة في أبريل.



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