"ورد مشبوه" أمام مبنى الأمم المتحدة !

المصدر: وام

فرضت شرطة مدينة نيويورك الليلة الماضية، طوقًا أمنيا مشددا على المنطقة المقابلة لمبنى الأمم المتحدة بعد العثور على طرد مشبوه ملقى على الأرض في المنطقة.

وشوهدت عناصر ومركبات الشرطة وهي تغلق جزءا من شارع 46 وتمنع المارة من دخول المنطقة لفترة استمرت أكثر من خمس ساعات، واستدعيت فرقة المتفجرات إلى مكان الحادث وقد تم تطهير المنطقة بأكملها.

وبحسب التصريحات الأولية غير الرسمية لبعض عناصر شرطة نيويورك، فإن الجسم الغريب المشتبه هو صندوق زهور لم يُعرف صاحبه، ولا تزال التحقيقات جارية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news