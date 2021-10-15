رئيس البرلمان العربي: الفوز تتويج لجهود الإمارات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان

المصدر: وام

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الإمارات قيادة وشعبا بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024.

واعتبر العسومي - في بيان أصدره امس - أن هذا الفوز المستحق يعد إنجازا جديدا يضاف لسجل إنجازات دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان التي حققتها على كافة المستويات عربيا وإقليميا ودوليا.

وقال إن فوز دولة الإمارات يعتبر تتويجا لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، متمنيا لدولة الإمارات التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.



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