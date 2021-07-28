"ماكينة تصوير" تثير الجدل في السودان.. والوزير: ملأت الوزارة فرحاً وسروراً

المصدر: الخرطوم - متابعات

انشغلت الأوساط السودانية بهدية تلقاها وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، من إدارة الأمن الاقتصادي، عبارة عن "ماكينة تصوير".

وبحسب تقرير للموقع الإلكتروني لقناة العربية فإن الوزير تعرض لانتقادات من بعض مواطني بلاده على شبكات التواصل الاجتماعي بعدما قدّم شكره الكبير للجهاز على الهدية، وبينما وجد البعض أن الهدية قيمتها ليست بالكثير لكن الوزير تمسك بموقفه وكرر الإشادة بإدارة الأمن الاقتصادي.

وقال الوزير في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " زف إليّ مدير مكتبي خبراً سعيداً مفاده أن إدارة الأمن الاقتصادي العليا قدت أهدت الوزارة ماكينة تصوير جديدة وعالية الجودة تقديرا لجهود الوزارة في الإصلاح وترقية أداء الاستثمار وتخفيفا لمعاناة المستثمرين".

وأضاف: "رفع هذا الأمر معنوياتنا وأذكى فينا روحاً جديدة من الأمل وملأ الوزارة فرحاً وسروراً وعزز مسيرة إصلاح الاستثمار في السودان وتقديم أفضل الخدمات".

وتابع: "إنني إذ أكتب هذه الكلمات القصيرة تقديراً ووفاء للإدارة العليا وأفراد الأمن الاقتصادي، أجد الكلمات عاجزة عن الشكر وقاصرة عن أن تعبر عن مدى سعادتنا بهذه الهدية التي سوف تزيد من جودة الأداء اليومي وتزيد من فعالية خدمات المستثمرين، وسوف تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والأمن الاقتصادي توأمة حقيقية للحفاظ على مقدرات هذا الشعب وحماية ثرواته في باطن وخارج أرضه، العزة والشرف والكرامة لأبناء بلادي وعلي رأسهم الامن الاقتصادي والأجهزة الأمنية الأخرى.

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