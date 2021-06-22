الكويت.. تشابك بالأيدي بين نائبين تحت قبة مجلس الأمة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

شهدت قاعة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الثلاثاء، تشابكا بالأيدي بين نائبين على خلفية خلافات حول عقد جلسة تصويت على مشروع قانون يخص ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

وذكرت صحفية القبس، أن قاعة عبد الله السالم (الرئيسة لمجلس الأمة) شهدت مناوشات بين النواب المعارضين لعقد الجلسة والمؤيدين لها، أعقبها تشابك بالأيدي بين النائبين حمود مبرك ومساعد العارضي.

وأوضحت أن ذلك جاء بعد تصويت مجلس الأمة في جلسة اليوم بالموافقة على مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

بينما أفادت صحيفة الجريدة، أن الاشتباكات جاءت على خلفية اعتراض نواب على عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون في تاريخ جلسة اعتيادية، معتبرين أن ذلك يخالف الدستور.

ولفتت الصحيفة إلى تدخل حرس مجلس الأمة وبعض النواب لفض الاشتباك بين النائبين مبرك والعارضي.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم قبل الاشتباك بالإيدي، إن المجلس وافق على الميزانية الحكومية للسنة المالية 2021-2022.

وتتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأول من إبريل، وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار.

وصوت مجلس الأمة، اليوم، على مشروع قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس 2022.

ويأتي تصويت البرلمان اليوم وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان كانت سبباً في تأجيل إصلاحات.

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