ترامب يشيد بنيجيريا ويعرب عن ندمه.. تعرف إلى السبب

المصدر: واشنطن - د ب أ

أشاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بنيجيريا لحظرها منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهي خطوة أثارت إدانة دولية.

وأثنى ترامب، الذي يخضع لحظر مدى الحياة من المنصة، على الحكومة النيجيرية لموقفها في بيان أصدره أمس الثلاثاء.

وقال ترامب: "تهانينا لدولة نيجيريا، التي حظرت تويتر للتو لأنه حظر رئيسها".

وأضاف ترامب: "على المزيد من الدول حظر تويتر وفيسبوك لعدم سماحهما بحرية وانفتاح التعبير"، وأعرب عن ندمه لأنه لم يحظر تويتر وفيسبوك، قائلاً: "ربما كان يجب علي أن أفعل ذلك عندما كنت رئيسا".

وأعلنت نيجيريا تعليق "تويتر" إلى أجل غير مسمى يوم الجمعة الماضي، مشيرة إلى "الاستخدام المستمر للمنصة للأنشطة القادرة على تقويض وجود الشركات النيجيرية"، حسبما ذكر وزير الإعلام والثقافة الحاج لاي محمد.

وجاء التعليق بعد أيام من حذف تويتر تغريدة للرئيس محمدو بوهاري وتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

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