رئيس نيجيريا: حظر «تويتر» مؤقتا بسبب «أخبار كاذبة»

المصدر: لاغوس - د ب أ

أعلن الرئيس النيجيري محمدو بوهاري في تعليقات نشرت على «فيس بوك» إن حظر استخدام «تويتر» على مستوى الدولة، والذي أثار إدانة دولية مطلع الأسبوع، هو مجرد إجراء مؤقت ردا على نشر معلومات خاطئة.

ووجد الكثير من النيجيريين، الذين يستخدمون شبكات الهواتف المحمولة للوصول إلى «تويتر»، أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي أمس السبت.

وأعلنت وزارة الإعلام عن تعليق الوصول إلى «تويتر» بعد أيام من حذف المنصة إحدى تغريدات الرئيس.

وقالت «تويتر» إنها حذفت تغريدة بوهاري لأنها انتهكت قواعد الموقع ضد السلوك التعسفي. كما أوقفت عملاقة التكنولوجيا الأميركية حساب الرئيس النيجيري لمدة 12 ساعة.

وأوضح بوهاري أمس السبت أن تعليق استخدام «تويتر» لم يكن مجرد رد على حذف تغريدته الخاصة.

وقال بوهاري: «كانت هناك سلسلة من المشكلات مع منصة التواصل الاجتماعي في نيجيريا، حيث كان لانتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة من خلالها عواقب عنيفة في العالم الحقيقي... طوال الوقت، تفلت الشركة من المساءلة».

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