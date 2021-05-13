سلطنة عمان تنهي العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات ابتداء من السبت المقبل

المصدر: مسقط - وام

أعلنت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات الذي يهدف إلى الحد من انتشار كوفيد-19 اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأضافت اللجنة في تقرير بثته / العمانية / أنه سيتم حظر استقبال الأنشطة التجارية داخل المحلات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بخدمتي التوصيل والمناولة وتستثنى من الحظر محلات بيع المواد الغذائية.

وأكدت اللجنة الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمّعات والمحال التجاريّة والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابيّة في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

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