إدارة بايدن تزف بشرى لأسر المهاجرين

المصدر: واشنطن- أ ف ب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن أسر المهاجرين الذين فرقوا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، سيتمكنون من الالتقاء هذا الأسبوع.

وقال وزير الأمن الداخلي أليخندرو مايوركاس في بيان: "اليوم مجرد بداية. نقوم بجمع أول دفعة من العائلات وستليها أسر أخرى".

وتحدث مايوركاس على "تويتر" عن مصير أربع أمهات "حاولن الفرار من أوضاع خطيرة جدا في بلدانهن وبقين في أماكن خطيرة في المكسيك". وقال: "ستتمكن الأمهات الأربعة من ضم أولادهن بعد سنوات".

وبدون أن يكشف بوضوح أنه سيتم جمع الأسر على الأراضي الأميركية، تشير السلطات إلى جهود لتأمين وثائق للدخول إلى الولايات المتحدة.

وكان بايدن وعد بسياسة هجرة أكثر "إنسانية" بعد عهد ترامب وسياسته التي أطلقها في 2018 وقضت بـ"عدم التساهل بتاتا"عبر إطلاق ملاحقات قضائية بحق أي شخص يدخل بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع المكسيك. ونتيجة ذلك حبس الأهل بدون أولادهم حتى أنه تم تفريق أسر.



وأضاف مايوركاس: "خلية الأزمة المكلفة الاجتماعات تعمل على مدار الساعة من خلال السلطات الفدرالية ومحامي الأسر وشركائنا الأجانب لتسوية مسألة إبعاد الأطفال عن ذويهم من قبل الإدارة السابقة".

ويأتي الاعلان في وقت يواجه بايدن أكبر تدفق لمهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة منذ 15 عاما. ويتهم الجمهوريون الرئيس بتشجيع الهجرة من خلال انتهاج سياسات أقل صرامة من سلفه.

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