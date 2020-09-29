الحكومة الكويتية تدعو لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وتجاهل ما يثار على مواقع التواصل

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

دعت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

وشددت الحكومة الكويتية، على عدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة «نرجو عدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي».



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