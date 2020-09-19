الإمارات ترسل طـائرة مساعدات طبية خامسة إلى كولومبيا

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية خامسة، تحمل 13 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، سيستفيد منها نحو 13 ألفاً من العاملين بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19».

وقال سفير الإمارات لدى كولومبيا، سالم راشد العويس: «تأتي مساعدات الإمارات إلى كولومبيا (أمس)، استمراراً للدعم المستمر، والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة، لتعزيز قدرات العاملين بالمجال الطبي في كولومبيا لمواجهة (الجائحة)، حيث تم تسيير طائرة مساعدات طبية خامسة (أمس)، عقب إرسال أربع طائرات حملت 40.7 طناً من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص كورونا، استفاد منها أكثر من 40 ألفاً من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر».

وأضاف: «أن استمرار تسيير الإمارات للمساعدات الطبية لكولومبيا، على مدار الأشهر الخمسة الماضية، يعد شاهداً على تبني القيادة الرشيدة للدولة نهج الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خصوصاً في ما يواجه العالم، الآن، من تحديات في مواجهة الجائحة».

يشار إلى أن الإمارات قدمت، حتى أمس، أكثر من 1471 طناً من المساعدات إلى أكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون شخص من العاملين بالمجال الطبي.

- الإمارات قدمت أكثر من 1471 طناً من المساعدات إلى أكثر من 118 دولة.

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