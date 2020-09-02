سورية.. الحكومة تؤدي اليمين.. والأسد يؤكد على مكافحة الفساد

المصدر: دمشق - د. ب. أ

أدت الحكومة السورية اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد الأسد خلال كلمته عقب أداء الحكومة اليمين أن النقطة الأولى على مشروع الإصلاح الإداري الذي أعلن عنه منذ حوالي ثلاث سنوات،موضحا أن الحكومة السليمة أو المؤسسة السليمة في الإدارة السليمة.

وخلال ترؤسه الاجتماع مع الوزارة أشار الرئيس الأسد إلى أولويات الحكومة وأولها مشروع الإصلاح الإداري، موضحا أنه لا يمكن أن تكون هناك إدارة سيئة وحكومة سليمة، وفقا لوكالة أنباء سانا السورية.

وأكد على ملف مكافحة الفساد مشيرا إلى إن المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد، وأقر أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة وأن الحكومة بحاجة إلى جهود مضاعفة لمواجهته.

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