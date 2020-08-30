الإمارات تستقبل وفدا أميركيا و إسرائيليا يرأسه كوشنير غدا "الإثنين"

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار الإعلان الثلاثي المشترك و خارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين دولة الإمارات و دولة إسرائيل يزور وفد مشترك من الولايات المتحدة و دولة إسرائيل .. الإمارات العربية المتحدة غدا " الإثنين".

يضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل على متن أول طائرة تجارية إسرائيلية تحط على أرض دولة الإمارات يرأسه جاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما يضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي و مائير بن شبات مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

و يلتقي الوفد - الذي يضم ممثلين عن عدد من قطاعات و مجالات حيوية في جوانب الاستثمار و المالية و الصحة وبرنامج الفضاء المدني و الطيران المدني و السياسة الخارجية و الشؤون الدبلوماسية و السياحة و الثقافة - عددا من ممثلي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لبحث آفاق العلاقات في المجالات ذات الصلة و تعزيز العمل المشترك و مناقشة فرص التعاون الكبيرة و الواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام .

تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام و الاستقرار و دعم العلاقات الثنائية.

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