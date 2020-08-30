الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى كازاخستان

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات ثالثة تحتوي على 16.5 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 16 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الدولة في نور سلطان، عمار البريكي: في ظل حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع كازاخستان، يأتي إرسال طائرة المساعدات الثالثة أمس لتوفير الأدوات اللازمة لدعم جهود العاملين في القطاع الصحي في مواجهة الجائحة.

وأضاف البريكي: على مدار الأشهر الخمسة الماضية تم تسيير طائرتي مساعدات طبية لكازاخستان تحملان 20.7 طناً من المساعدات الطبية، شملت 25 جهاز تنفس ومختلف المستلزمات الطبية والوقائية، استفاد منها أكثر من 20 ألفاً من الكوادر الطبية بطريقة مباشرة.

من جهته توجه ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بجزيل الشكر والتقدير العميق لقيادة دولة الإمارات على المساعدات التي قدمتها وتشمل الإمدادات والمستلزمات الطبية لدعم الجهود الإنسانية في كازاخستان على مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السفير: كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي أرسلت طائرة مساعدات إنسانية إلى كازاخستان في أبريل الماضي، وقد وصلت إلى أكثر من 50 طناً من المستلزمات الطبية، استفاد منها شعب كازاخستان والعاملون في قطاع الرعاية الصحية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 1295 طناً من المساعدات لأكثر من 108 دول، استفاد منها نحو 1.2 مليون من العاملين في المجال الطبي.

المساعدات الإماراتية تحتوي على 16.5 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص.

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