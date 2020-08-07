قرقاش: اتفاق مصر واليونان انتصار للقانون ضد شريعة الغاب

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش، الجمعة، بالاتفاقية التي وقعت بين اليونان ومصر من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب.»

وأضاف أن «النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية».

وكانت كل من مصر واليونان أعلنتا أمس الخميس توقيع اتفاق بحري بينهما. و قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاتفاق يشمل تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

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