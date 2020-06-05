الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كوبا لدعمها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على ثمانية أطنان من الإمدادات الطبية إلى كوبا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 8000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية كوبا، بدر عبدالله سعيد المطروشي: «أقامت دولة الإمارات وكوبا علاقات قوية في السنوات الأخيرة، وتأتي هذه المساعدات في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة (كوفيد-19)، لتثبت قيادة الدولة تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية، الذين يعملون بكل تفانٍ في مكافحة الفيروس».

الجدير بالذكر أن مساعدات دولة الإمارات لكوبا، خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت أكثر من 47 مليون درهم. وقدمت دولة الإمارات، حتى أمس، أكثر من 708 أطنان من المساعدات لأكثر من 62 دولة، استفاد منها نحو 708 آلاف من المهنيين الطبيين.

- المساعدات يستفيد منها 8000 من العاملين في الرعاية الصحية .

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