طائرة مساعدات إماراتية إلى داغستان لدعمها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على تسعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى داغستان الروسية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها 9000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى روسيا، معضد حارب جابر الخييلي: «لطالما كانت روسيا وستظل شريكاً رئيساً للإمارات في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية. وعندما تنشأ ظروف صعبة، تصبح هذه الشراكات أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز أواصر التضامن، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «مع إيصال المساعدات (أمس) إلى داغستان، تؤكد الإمارات التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية في روسيا للتغلب على هذا الوباء».

كما أرسلت الإمارات أمس طائرة مساعدات تحتوي على تسعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى مدغشقر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها 9000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى كينيا والسفير غير المقيم لدى مدغشقر، خالد خليفة المعلا: «إن الإمارات مصممة على مساعدة الدول المحتاجة في تعزيز الكفاح العالمي ضد فيروس (كوفيد-19)».

وقدمت الإمارات حتى الآن أكثر من 701 طن من المساعدات لأكثر من 61 دولة، استفاد منها نحو 701 ألف من المهنيين الطبيين.

• المساعدات سيستفيد منها 9000 من العاملين بمجال الرعاية الصحية في داغستان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news