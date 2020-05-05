الإمارات ترسل مساعدات إلى بوتسوانا لدعمها في مواجهة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على خمسة أطنان من الإمدادات الطبية إلى بوتسوانا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 5000 من العاملين بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا، السفير غير المقيم لدى جمهورية بوتسوانا، محش سعيد الهاملي، إن تقديم المساعدات يؤكد استمرار مشاركة دولة الإمارات بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة (كوفيد-19)، ويأتي في إطار تعزيز القدرات الطبية لعدد كبير من الدول الصديقة مثل بوتسوانا.

وأضاف أن المساعدات المرسلة إلى بوتسوانا ستعزز إمكانات العاملين بمجال الرعاية الصحية في بوتسوانا، وستمكنهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار الفيروس.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 353 طناً من المساعدات لأكثر من 35 دولة، استفاد منها نحو 353 ألفاً من المهنيين الطبيين.

5000

شخص في بوتسوانا يستفيدون من المساعدات.

353

طناً من المساعدات، قدمتها الإمارات إلى 35 دولة.

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