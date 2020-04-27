اجتماع افتراضي طارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس المقبل

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم الخميس المقبل، في اجتماع افتراضي عن بعد (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، برئاسة سلطنة عمان.

يأتي الاجتماع بناءً على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، خصوصاً ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضاً مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، إضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.

وقد أجرت الأمانة العامة للجامعة مشاورات مع فلسطين صاحبة الدعوة إلى الاجتماع، وسلطنة عمان الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة، لتحديد الموعد المقرر لعقد الدورة غير العادية (الطارئة) للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب في اجتماع افتراضي عن بعد، وأيد الطلب عدد من الدول العربية، منها مصر والسعودية والكويت والأردن والجزائر واليمن والعراق.

ولفت السفير حسام زكي إلى التحرك السياسي الذي قام به أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن، خصوصاً مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أبوالغيط تلقى أخيراً رسالة من جوتيريش، عبّر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أي أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.

وأفاد زكي بأن رسالة جوتيريش جاءت رداً على رسالة كان قد بعث بها إليه أبوالغيط قبل أيام عدة، حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء «كوفيد-19» لتثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها، والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.

وقد عبّر سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبوالغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، معتبراً أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقاً خطراً للقانون الدولي، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، معرباً عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.

وكان أبوالغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى وزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، خصوصاً الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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