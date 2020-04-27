المصدر: ترجمة - مكي معمري عن «بي بي سي إنجليزي»

تبدو النماذج الحاسوبية، التي يعمل عليها الخبير الإسباني، متوافقة مع نمط تفشي المرض حول العالم، بعدد أكبر من الحالات خارج المناطق الاستوائية. ويعتقد أرايجو أنه إذا كان «كوفيد-19» يشترك في حساسية مماثلة لدرجة الحرارة والرطوبة، فقد يعني ذلك أن حالات الإصابة بالفيروس التاجي ستندلع في أوقات مختلفة حول العالم.

ويقول الباحث «من المعقول توقع أن يتشارك الفيروسان (الحالي والذي تفشى في 2003) في سلوك مماثل»، متابعاً «لكن هذه ليست معادلة متغيرة واحدة، فالفيروس ينتقل من إنسان إلى إنسان، وكلما زاد عدد البشر في أي مكان، زاد اتصالهم ببعضهم بعضاً، وزاد عدد الإصابات»، موضحاً أن سلوك البشر هو المفتاح لفهم انتشار الفيروس الحالي.

وأظهرت دراسة من جامعة ميريلاند أن الفيروس انتشر أكثر في مدن ومناطق العالم، حيث كان متوسط درجات الحرارة من خمس درجات إلى 11 درجة مئوية، وكانت الرطوبة النسبية منخفضة، ولكن كانت هناك أعداد كبيرة من الحالات في المناطق الاستوائية، أيضاً. ويشير تحليل حديث، من قبل الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد، إلى أن هذا الفيروس التاجي الوبائي سيكون أقل حساسية للطقس مما يأمله الكثيرون.

وخلصوا إلى أن النمو السريع للحالات في المقاطعات الباردة والجافة، في الصين، مثل جيلين وهيلونغ جيانغ، إلى جانب معدل الانتقال في المواقع المدارية، مثل قوانغشي وسنغافورة، يشيران إلى أن زيادة درجات الحرارة والرطوبة، في الربيع والصيف، لن تؤدي إلى انخفاض في الحالات. ويقولون إن ذلك يؤكد على الحاجة إلى تدخل صحي واسع النطاق، للسيطرة على المرض.

تغيرات موسمية

إن انتشار الفيروس يعتمد على ما هو أكثر بكثير من مجرد قدرته على البقاء في البيئة، وهنا يصبح فهم موسمية الأمراض معقداً. وبالنسبة لمرض مثل «كوفيد 19»، فإن الأشخاص هم الذين ينشرون الفيروس، الآن، وبالتالي فإن التغيرات الموسمية في سلوك الإنسان، يمكن أن تؤدي، أيضاً، إلى تغيرات في معدلات الإصابة.

وتميل حالات الحصبة في أوروبا، على سبيل المثال، إلى الارتفاع مع أوقات الدراسة، وتقل خلال العطلات، عندما لا ينقل الأطفال الفيروس إلى بعضهم بعضاً. وكما تمت الإشارة إلى أن الهجرة الهائلة للأشخاص خلال الاحتفال بالسنة القمرية الصينية الجديدة، في الـ25 من يناير، لعبت دوراً رئيساً في انتشار «كورونا»، من ووهان إلى مدن أخرى في الصين والعالم.

ويمكن أن يعبث الطقس، أيضاً، بأنظمة المناعة الخاصة بنا، لجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. وهناك أدلة تشير إلى أن مستويات فيتامين «د»، في أجسامنا، يمكن أن يكون لها تأثير في مدى تعرضنا للأمراض المعدية. وفي فصل الشتاء، يقل الفيتامين، لأننا نقضي المزيد من الوقت في الداخل، ونغطي أنفسنا بالملابس لمواجهة الهواء البارد، ولكن بعض الدراسات وجدت أن هذه النظرية من غير المرجح أن تفسر الاختلاف الموسمي الذي يظهر في أمراض مثل الأنفلونزا.

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو ما إذا كان الطقس البارد يضعف أجهزتنا المناعية. وتشير بعض الدراسات إلى أنها تفعل ذلك، لكن البعض الآخر يرى أن البرد يمكنه بالفعل زيادة عدد الخلايا التي تدافع عن أجسامنا من العدوى.

ومع ذلك، هناك أدلة أقوى على أن الرطوبة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر في تعرضنا للمرض. وعندما يكون الهواء جافاً بشكل خاص، يُعتقد أن ذلك يقلل من كمية المخاط الذي يغطي رئاتنا وممراتنا الهوائية، ويشكل هذا الإفراز اللزج دفاعاً طبيعياً ضد الالتهابات، ومع القليل منه نكون أكثر عرضة للفيروسات.

ظروف جوية

وتشير إحدى الدراسات المثيرة للاهتمام التي أجراها العلماء في الصين، إلى وجود نوع من العلاقة بين مدى خطورة «كورونا» والظروف الجوية. وقد فحصوا 2300 حالة وفاة، في ووهان، وحللوا معدلات الرطوبة ودرجات الحرارة والتلوث، في اليوم الذي حدثت فيه.

وعلى الرغم من أنه لم يتم نشرها بعد، في مجلة أكاديمية، تشير أبحاث العلماء الصينيين إلى أن معدلات الوفيات كانت أقل في الأيام التي كانت فيها مستويات الرطوبة ودرجات الحرارة أعلى، لكن هذا العمل يعتمد إلى حد كبير أيضاً على نماذج الكمبيوتر، لذلك لايزال يتعين استكشاف الطبيعة الدقيقة لهذه العلاقة، وما إذا كانت ستتم رؤيتها في أجزاء أخرى من العالم.

ونظراً لأن الفيروس المسبب لوباء «كورونا» جديد، فمن غير المحتمل أن يكون لدى الكثير من الأشخاص مناعة ضده حتى يصابوا بالعدوى ويتعافوا، وهذا يعني أن الفيروس سينتشر ويصيب الناس، ويسبب المرض بطريقة تختلف تماماً عن الفيروسات المستوطنة.

تقول مديرة الأبحاث في المعهد الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، فيتوريا كوليزا، إن السفر بالطائرة كان المسار الرئيس الذي انتشر من خلاله الفيروس، في جميع أنحاء العالم، بسرعة كبيرة، ولكن بمجرد أن يبدأ في الانتشار داخل المجتمع، فإن الاتصال القريب بين الأشخاص هو الذي يسبب العدوى. ويجب أن يؤدي التباعد بين الأشخاص إلى خفض معدلات الإصابة، وهذا هو بالضبط ما تحاول العديد من الحكومات القيام به بإغلاق الأماكن العامة، في جميع أنحاء العالم.

تدابير الوقاية

وتقول كوليزا «لا يوجد دليل، حتى الآن، على السلوك الموسمي لـ(كوفيد 19)»، متابعة «قد يلعب المكون السلوكي دوراً، أيضا». لكنها تحذر من أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الإجراءات التي تم اتخاذها كافية لوقف انتشار الفيروس «قد يقلل جزئياً من العدوى بسبب الحد من الاتصالات التي يمكن أن ينتقل المرض من خلالها».

وإذا تراجعت حالات «كورونا»، بالفعل، خلال الأشهر المقبلة، فقد يكون ذلك لعدد من الأسباب، منها نجاح تدابير الوقاية مثل الحجر والإغلاق، ووجود مناعة متزايدة بين السكان، أو قد يكون تأثير الموسم كما توحي نماذج ألبرت (أستاذ مكافحة الأمراض المعدية).

ويحذر ألبرت «في البلدان التي كان فيها إغلاق قوي، فإن هذا يعني عدم تعرض الكثير من الناس للفيروس، ولن أفاجأ بأننا سنرى موجة ثانية تأتي في الخريف والشتاء».

وحتى إذا أظهر «كوفيد-19» بعض التباين الموسمي، فمن غير المرجح أن يختفي تماماً خلال أشهر الصيف، كما يرى البعض، لكن الانخفاض في الحالات قد يجلب بعض الفوائد.

وفي ذلك يقول ألبرت، إن «الخطوات التي نتخذها لكبح جماح المرض باهظة الثمن من الناحية الاقتصادية، لكنها يمكن أن تساعدنا في دفع هذا الوباء إلى فصل الصيف»، موضحاً «إذا كان هناك بعض الخصائص الموسمية، فقد يعني ذلك المزيد من الوقت للأنظمة الصحية، وهو الشيء الذي تحتاجه للاستعداد».

وفي عالم يتدافع للتعامل مع العدد المتزايد بسرعة، لحالات الاصابة، قد يكون الوقت هو ما نحتاجه بشدة.

النمو السريع للحالات في المقاطعات الباردة والجافة، في الصين، إلى جانب معدل الانتقال في المواقع المدارية، مثل سنغافورة، يشيران إلى أن زيادة درجات الحرارة والرطوبة، في الربيع والصيف، لن تؤدي إلى انخفاض في الحالات.

إذا أظهر «كوفيد-19» بعض التباين الموسمي، فمن غير المرجح أن يختفي تماماً خلال أشهر الصيف، كما يرى البعض، لكن الانخفاض في الحالات قد يجلب بعض الفوائد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news