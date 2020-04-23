قرقاش: الإمارات قدمت مساعدات إلى 26 دولة في أزمة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن الإمارات قدمت مساعدات إنسانية إلى 26 دولة، فور اجتياح فيروس «كورونا» المستجد لدول العالم، في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات الصديقة.

الدكتور أنور بن محمد قرقاش: سياسة الإمارات أثبتت للعالم أجمع أن التضامن العملي مع الشعوب والحكومات الصديقة سمة حضارية وأخلاقية تأصلت في قيادة وشعب دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة قرقاش في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، أمس، عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، والذي ترأسه وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبمشاركة وزراء خارجية بنغلاديش والنيجر وغامبيا وتركيا، وحضور أمين عام المنظمة الدكتور يوسف العثيمين.

ووجّه وزير الدولة للشؤون الخارجية، في بداية كلمته، الشكر والتقدير والعرفان للسعودية الشقيقة لاستشعارها واستجابتها الإنسانية السريعة لعقد هذه الجلسة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجه دول المنظمة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك للأمين العام والأمانة العامة للمنظمة لجهودهما في تحقيق أهداف وتطلعات الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى البنك الإسلامي للتنمية لمبادرته الى إنشاء مركز التأهب والاستجابة الاستراتيجي لتقديم المساعدة الفورية للدول الأعضاء بالمنظمة.

وقال: «إن سياسة الإمارات العربية المتحدة النابعة من غرس والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أثبتت للعالم أجمع أن التضامن العملي مع الشعوب والحكومات الصديقة مع التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية تأصلت في قيادة وشعب دولة الإمارات، والتي انعكست في دور الحكومة بتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على وضع الخطط الوطنية والاستعداد والاستجابة لتعزيز جهود الوقاية والتخفيف من آثار هذه الجائحة والتعامل بكل إنسانية».

وأضاف قرقاش أن «دولة الإمارات حريصة على تقديم الخدمات الأساسية لمختلف أفراد المجتمع دون تفريق بين مواطن ومقيم، إضافة الى تعزيز البنية الصحية والطبية والالتزام المجتمعي من خلال التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي، وما إلى ذلك من إجراءات احترازية».

وذكر أنه في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات الصديقة، وفور اجتياح الفيروس لدول العالم، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإرسال مساعدات إنسانية إلى 26 دولة، ومن ضمنها دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، نقلت أكثر من 260 طناً من المساعدات الطبية والصحية تخدم 260 ألفاً من العاملين في الرعاية الطبية، لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللوجستي لها.

وأضاف: «تعاملت دولة الإمارات بمنهجية علمية واضحة تبنت من خلالها إنشاء (مدينة الإمارات الإنسانية) في أبوظبي، والتي تم تخصيصها لعلاج مرضى (كوفيد-19) من رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بإجلائهم دولة الإمارات من مقاطعة هوبي الصينية، فضلاً عن تكريس مرافق قطاعها الصحي المتطور وقدراتها الطبية وإتاحتها لخدمة دول المنطقة».

وتطرق إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها دولة الإمارات للحد من الفيروس، وقال في هذا الصدد: «قامت دولة الإمارات وفي إطار من استشعارها للمسؤولية الوطنية، بإنشاء أكبر مختبر خارج جمهورية الصين الشعبية تم تشييده وتشغيله لتوفير حل فوري يلبي الاحتياجات المتصاعدة لاختبارات (كوفيد-19) في الدولة، وبالاستفادة من تجربة الصين في مواجهة الوباء، والذي أسهم في تمكين دولة الإمارات من مواصلة المتابعة النشطة، وتوفير أعلى معدلات الفحوصات، والتي قاربت مليون فحص».

وأضاف: «إدراكاً للتحديات الاقتصادية التي تسببت فيها هذه الجائحة، قامت حكومة دولة الإمارات باتخاذ إجراءات استباقية لدعم الاقتصاد الوطني والشركات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة بالدولة، لضمان الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وإطلاق المبادرات والمسرعات الحكومية والأهلية لتوفير البيئة المطمئنة لمواطنيها والمقيمين والعاملين بها».

وتناول المبادرات الإنسانية العديدة التي نفذتها دولة الإمارات منذ بداية هذا المرض، وذكر أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، والتي تعتبر أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية حول العالم تقدم الخدمات الإنسانية وتوفر الدعم اللوجستي والمخازن لمواد الإغاثة، والتي توفر خدماتها لجميع الشركاء من المنظمات والوكالات الأممية والمنظمات الدولية، حيث مكنت منظمة الصحة العالمية وشركاءها من الاستجابة بنقل أكثر من 80% من مساعداتها الطبية والصحية إلى أكثر من 53 دولة حول العالم، وإيصال الامدادات الضرورية لمكافحة فيروس كورونا خلال الربع الأول من هذا العام، كما تعهدت الدولة بتقديم مساعدات عينية لمنظمة الصحة العالمية تصل إلى 20 مليون دولار أميركي.

وأضاف: «اتخذت دولة الإمارات إجراءات استباقية لمكافحة فيروس كورونا في اليمن، حيث جهزت مباني حجر صحي ومستشفى ميدانياً بمحافظة الحديدة، وأطلقت حملات نظافة في الساحل الغربي وحملات توعوية وتثقيفية في حضرموت بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين عن هذا الفيروس وسبل الوقاية منه، وإطلاق حملة تعقيم شاملة في الشوارع العامة والمرافق الخدمية والتعليمية والصحية في محافظة سقطرى، بالإضافة إلى إيصال المساعدات إلى المنازل، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية».

وقال: «إننا إذ ندرك القلق والتوتر الذي يجتاح شعوب العالم الإسلامي نتيجة الفيروس، والذي يتيح للجماعات والحركات المتطرفة والإرهابية المجال للتحريض ومحاولة نشر أجندتها ضد الحكومات التي تكرس جهودها لحماية أفرادها من المرض، فإننا ومن هذا المنطلق، نود أن نشيد بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة لمكافحة هذا الفيروس المستجد، مؤكدين إدانتنا الشديدة للهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية في مثل هذا الوقت الحرج. وفي الوقت نفسه نرحب بالقرار الحكيم والمسؤول الذي اتخذه التحالف العربي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن».

وفي ختام حديثه أوضح قرقاش أن القضاء على هذه الجائحة يتطلب الإرادة القوية والعمل الجماعي المخلص والوعي بمتطلبات المرحلة.