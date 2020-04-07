سؤال بلا إجابة: من يتحكم في الزر النووي لبريطانيا خلال مرض جونسون؟

المصدر: لندن - رويترز

امتنعت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عن الإفصاح عمن يتولى مسؤولية الشفرة النووية في البلاد أثناء وجود رئيس الوزراء بوريس جونسون في العناية المركزة بسبب مضاعفات إصابته بمرض كوفيد-19.

وسُئل مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء في هيئة الإذاعة البريطانية عما إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب قد تسلم الشفرة النووية فقال «توجد بروتوكولات مطورة».

وأضاف «لا يمكنني في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني».

وبريطانيا واحدة من القوى الخمس في العالم التي تملك رسميا أسلحة نووية ولها أربع غواصات نووية مسلحة بصواريخ ترايدنت 2 دي5 الباليستية المجهزة برؤوس نووية.

كما تملك بريطانيا حوالي 215 رأسا نوويا لكن حوالي 120 منها فقط متاحة للاستخدام.

ولا يحق لأحد سوى رئيس الوزراء في بريطانيا إصدار الأمر بتوجيه ضربة نووية. وينقل هذا الأمر لواحدة من الغواصات النووية البريطانية بمجموعة من الشفرات الخاصة.