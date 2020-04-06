محام مصري يطالب الصين بتعويض 10 تريليونات دولار بسبب "كورونا"

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشف محام مصري يدعى محمد طلعت، تفاصيل الإنذار الذي أرسله للسفير الصيني في مصر، والرئيس الصيني، بشأن دفع تعويض لمصر عن الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا، مشيراً إلى أنه صناعة صينية، وفقًا لما أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة "النبأ" المصرية عن طلعت، أمس، أنه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصين، أمام المحكمة الدولية، مشيراً إلى أنه لا بد من صرف تعويض لمصر عما نجم عن "الفيروس الصيني"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه سيطالب خلال الدعوى القضائية، بإلزام الصين بدفع 10 تريليونات دولار أميركي، "تعويض للأضرار الناجمة عن فيروس كورونا"، لصالح مصر

وأكد المحامي بالاستئناف العام، أنه تلقى اتصالًا من محام السفارة الصينية، ووعده بالمقابلة، إلا أنه رفض وأصر على دفع التعويض المادي، مشيراً إلى أنه سيلجأ للمحكمة الدولية.

واستنكر محمد طلعت، حالة السخرية الشديدة حول الدعوة، قائلًا: "استغربت من الهزار من الموضوع لما رفعته على نقابة المحاميين، عشان يدعموا الدعوة قضائيا، بس مش عارف ليه الهزار. الموضوع مش ليا ده لمصر، أميركا طالبت بالتعويض وإحنا مش أقل من حد"، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع خبراء في القانون الدولي لدعم الدعوى.