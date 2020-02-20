نتنياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية

المصدر: القدس المحتلة - د. ب. أ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس الموافقة على بناء 2200 وحدة استيطانية في مستوطنة بالقدس الشرقية.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن نتنياهو القول إنه سيتم بناء الوحدات الجديدة في مستوطنة «حار هوما» (جبل أبو غنيم).

وقال نتنياهو إن المستوطنة كانت تأسست عام 1997 وأصبح عدد سكانها اليوم 40 ألفا، مشيرا إلى أن الوحدات الإضافية ستتيح استيعاب عشرة آلاف شخص إضافي في المستوطنة.

كما أعلن الموافقة على خطط لبناء أربعة آلاف وحدة في مستوطنة «جفعات همتوس» جنوب القدس: ألف منها للعرب وثلاثة آلاف لليهود

وأضاف:«نعمل على ربط جميع أجزاء القدس الموحدة، لقد قمن بإزالة الحدود... إنهم يتحدثون بينما نحن نفعل».